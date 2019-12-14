شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أن ترفع «تنفيذية المنافسات» الطلب على السلع الوطنية بنسبة 10 % والان نبدء بالتفاصيل

توقع اقتصاديون بالمنطقة الشرقية أن ترفع اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول شهر ديسمبر الجاري معدل الطلب على شراء مواد البناء والمواد الغذائية والكهربائية، وكذلك المستهلكات الطبية ومنتجات الأثاث الخشبي والمعدني بنسبة لا تقل عن 10% سنويا، موضحين أن كل تلك المنتجات سوف تكون مضمارا جيدا لتطبيق اللائحة من قبل القطاعين العام والخاص.

» تعديل العقود

وتضمنت اللائحة وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات، التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، كما كشفت وزارة المالية أن هيئة المحتوى المحلي تعمل حاليا على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين وتحديد المشاريع، التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إلى جانب رفع النظام نسبة الغرامات من 10% إلى 20% في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ.

» توظيف السعوديين

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة تتميز عن اللوائح السابقة بأنها صدرت بمرسوم ملكي طمأن كافة المصنعيين بنفاذها على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستلزم المقاولين وموردي الباطن بالشراء من ثلاثة مصانع وطنية وعدم الاستيراد من الخارج إلا في حالة عدم استطاعة تغطية الكميات المطلوبة من تلك المصانع، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

» مواكبة الدعم

وأشار آل الشيخ إلى أن الدور الأكبر يقع على عاتق الصناعيين في مواكبة الدعم الحكومي للصناعة وتقديم الجودة المطلوبة في المنتجات الوطنية والكميات التي يحتاجها السوق، متوقعا خلال الأيام القادمة ارتفاع معدل الطلب على مواد البناء والتشييد والإنشاء إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية.

وأكد آل الشيخ أن حماية المنتجات الوطنية من قبل الجهات المعنية لعبت دورا بارزا في القضاء على المنتجات ذات الجودة المتدنية ورخيصة الثمن المستوردة من الخارج، وأجبرت المصانع المصدرة بتلك الدول الاستثمار في السوق السعودية بالجودة المطلوبة، مستطردا: بدليل أنه يوجد حاليا ثلاثة مصانع صينية لإنتاج السيراميك تقدمت بطلبها إلى هيئة «مدن» للاستثمار في المملكة.

» مشاريع مربحة

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وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، إن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يأتي ضمن منظومة دعم الصناعات الوطنية، التي تعتبر فرصة سانحة أمام كثير من الشركات السعودية خاصة الصغيرة منها، ولكن في نفس الوقت يبقى هذا الأمر تحديا كبيرا للصناعيين ناحية تقديم منتجات محليا ودوليا.

وأضاف إن هناك مشاريع عملاقة نوعية طرحت وجارٍ تنفيذها مثل مشروع «نيوم» و«القدية»، إضافة إلى مشاريع الشركات شبه الحكومية، التي تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص فيما يخص إصدار الطاقة النظيفة والمتجددة وأنواعها، وكذلك مشاريع في القطاع الصحي، وكلها ستعمل على زيادة المكون المحلي سواء في الخدمة أو بالمنتج المطلوب لها في جميع مراحله.

» مشاريع نوعية

وأوضح العفالق أن الصناعة المحلية تحتاج حاليا إلى أمرين، الأول استقرار في الأنظمة لكي يتمكن المستثمرون من معرفة وتحديد التكاليف، أما الثاني فهو يتضمن وجود مشاريع نوعية ذات ربح لنمو المصانع من خلال طرح منتجات منافسة ويمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، وكذلك إنشاء شبكة «بحث» حديثة لإيجاد الفرص الاستثمارية بكل سهولة.

» صفة الإلزام

وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين، أن إصدار لائحة دعم المحتوى المحلي بما تضمنته من تشريعات قانونية تجارية سيعزز دور شريحة مهمة من قطاع الاقتصاد الوطني متمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحها صفة الإلزام بتكليفها بجزء من المشاريع الحكومية وتلبية متطلبات هذه المشاريع الحكومية، موضحا أنه من المهم تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها لكي تنتقل المكاسب من سد فجوة في التشريعات إلى لائحة مثمرة على أرض الواقع العملي وتمكين الاقتصاد الوطني من قطف ثمار مثل هذه التشريعات الحيوية والمهمة.

وفيما يتعلق بنسبة نمو المنتج الوطني، التي سيحققها بعد تطبيق هذه اللائحة أكد بو خمسين أنه يمكن قياس اللائحة وفقا لنسبة النمو والانخفاض الناتجين في معدل الطلب على المنتج الوطني في كافة المشاريع الحكومية، متوقعا في حال تطبيق اللائحة على الشكل الأمثل ألا تقل نسبة الزيادة في الطلب على المنتجات الوطنية على الأقل عن 10% سنويا لحين يتم استيعاب التطبيق على مدار 4 سنوات مقبلة.

» منتجات مفضلة

وأكد بو خمسين أن المنتجات الوطنية، التي ستحظى بالتفضيل بالدرجة الأولى خلال المرحلة المقبلة هي مواد البناء والمواد الغذائية والمستهلكات الطبية ومنتجات الأثاث الخشبي والمعدني، وكذلك الصناعات الكهربائية، وجميعها ستكون مضمارا جيدا لتطبيق اللائحة، داعيا أصحاب المصانع والمشاريع لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات، بحيث يتوجهون إلى إدراج منتجاتهم ضمن المشاريع الحكومية كقناة تسويقية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في الواقع العملي.