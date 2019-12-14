شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الجمعة، شبه مستقرة مع إعلان الولايات المتحدة والصين عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي46ر3 نقطة، أو 01ر0%، ليصل إلى 51ر28135 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بأقل من نقطة ، أو 01ر0% ، ليغلق عند 77ر3168 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر17 نقطة، أو 2ر0 %، ليصل إلى 88ر8734 نقطة.