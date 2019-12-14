شكرا لقرائتكم خبر عن «القطيف» تستعرض مقوماتها الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أعمال منتدى القطيف للاستثمار 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية يوم الإثنين 23 من ديسمبر الجاري في مدينة سيهات، بمشاركة شركتي أرامكو السعودية ، والسعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والهيئة العامة للترفيه.

» فرص ومقومات

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن المنتدى سيبحث على جلستين محورين، الأول «سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة»، والثاني «المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار وأهمية دورها»، موضحا أن مناقشات المحور الأول تتضمن عددا من الموضوعات أبرزها «تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، آليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة، وتوجيه المستثمرين المبتدئين» ويتحدث عنها كل من محافظ القطيف خالد الصفيان، ورئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، ورئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة في القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، ونائب رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة سابك المهندس فؤاد موسى.

» مزايا تنافسية

وأضاف رئيس غرفة الشرقية، إن مناقشات المحور الثاني، تتضمن المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في المحافظة ودور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، والمقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه المناقشات سيديرها نائب رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بالقطيف هشام آل سيف، ويتحدث فيها مدير عام التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالد الجعفري، ومدير إدارة الخزينة والاستثمار ببنك التنمية الاجتماعية مقعد الخميس، والرئيس التنفيذي للعمليات بمركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد» المهندس محمد الشلوي، والمدير التنفيذي للإدارة الإستراتيجية بالهيئة العامة للترفيه غسان خان.

» مواكبة التطورات

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وأكد الخالدي أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في النسختين الماضيتين كان دافعا لتكرار التجربة، ولكن بموضوعات جديدة، ومتحدثين آخرين، لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، ودعم ورعاية القطاع الخاص، موضحا أن غرفة الشرقية تسعى لإحداث نقلة نوعية في عطاءات القطاع الخاص، الذي تعول عليه الحكومة الرشيدة في تحقيق رؤيتها المستقبلية، باعتباره قناة إيجابية لاستقطاب الخبرات الوطنية، وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن محافظة القطيف من المحافظات المهمة في المنطقة الشرقية، التي يمكن أن تكون ساحة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا النظر إلى تفاعل الجهات الحكومية بمحافظة القطيف مع فكرة المنتدى، وهذا يعطي دلالة تبعث على التفاؤل لتحقيق المزيد من النجاح للمنتدى.

» مواصفات جاذبة

من جانبه، قال رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن الفرج: إن «القطيف» تتسم بجملة من المواصفات التي تجعلها واحة خصبة للاستثمار، أبرزها الموقع الجغرافي الرابط بين العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية «الدمام»، وقلاع الصناعة السعودية «في الجبيل ورأس الخير»، ما يجعلها جاذبة للكثير من مجالات العمل في المجالات التجارية واللوجستية والصناعية وغيرها.

وتابع، إن من بين عوامل جذب «القطيف» إطلالتها على الخليج العربي وما ينطوي عليه هذا الأمر من مجالات عمل في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبحر، كالصيد والسياحة والتجارة وغير ذلك، مثمنا الرعاية من أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة محافظ القطيف، ومسؤولي الجهات الحكومية والأهلية البارزة.