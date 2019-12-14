شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسترليني» يرتفع إلى أعلى معدل له منذ مايو 2018 والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنيه الإسترليني ذروته في عدة سنوات أمام نظرائه أمس الجمعة بعد فوز مقنع لحزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، الأمر الذي من المتوقع أن يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي ظل يلقي بظلاله على الأسواق لسنوات.

ومقابل اليورو، صعد الإسترليني حوالي اثنين بالمئة إلى 82.80 بنس، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو 2016، أي بعد استفتاء الخروج البريطاني الذي ضرب بمعوله في العملة.

وارتفع الإسترليني أكثر من اثنين بالمئة ليصل إلى 1.3516 دولار، وهو أعلى سعر له منذ مايو 2018، لكنه استقر لاحقا عند 1.3469.

يتناقض ذلك مع انحدار بأكثر من عشرة بالمئة أعقب مباشرة تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وهو ما محا تريليوني دولار من الأسواق العالمية.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، ارتفع اليوان وتراجع الين الياباني بعد أن أبلغ مصدر رويترز أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تخفيض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية وتأجيل أخرى تدخل حيز النفاذ في 15 ديسمبر.

وصعد اليوان الصيني إلى 6.9570 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ الثاني من أغسطس.

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وفي السوق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.9672 للدولار، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى ذروته منذ أول أغسطس وسط ترحيب بنزع فتيل حرب التجارة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6925 دولار أمريكي بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى منذ يوليو تموز. وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6636 دولار مسجلا ذروته منذ يوليو أيضا.

وأمام الدولار الأمريكي، تراجع الين 0.28 بالمئة إلى 109.63 ين، وهو أضعف سعر للعملة اليابانية منذ الثاني من ديسمبر.

وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.1171 دولار، ليدنو كثيرا من أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.59 بالمئة إلى 96.819، مقتربا من أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الحالي.