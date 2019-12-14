شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تجدد آمال اتفاق التجارة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 64.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.6 بالمائة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، «الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام».

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.أم.سي ماركتس، إن تراجعا في الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الإسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.