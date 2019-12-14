شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر وسط تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، حيث عوض هبوط الدولار إثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1474.40 دولار.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد «السوق مازالت حذرة... إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه،

فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة في سوق الذهب».

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وكانت مصادر قد قالت أول أمس الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمائة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وصعد البلاديوم اثنين بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار.

وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمائة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيس جنوب أفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7 بالمائة إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.