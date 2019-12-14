«أدنوك» تستقطب 600 امرأةفـي 10 مـن أهــم المـواقـع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حلقة نقاشية حول «مسيرة أدنوك نحو تمكين طاقة الكوادر البشرية» بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وعدد من قيادات أدنوك النسائية وكوادرها الشابة في مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، كان أجدادنا قبل النفط يعانون قلة الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها في بناء اقتصاد قوي، وبالتالي لم تكن هناك إمكانات لإنشاء المدارس والجامعات والبنية التحتية، دعونا نتذكر صورة أبوظبي ما قبل النفط وما بعده ؛ لندرك حجم التغيير الذي وصلنا إليه.

وقالت فاطمة النعيمي الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين، ندرك في أدنوك أهمية تعزيز التزامنا بتحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية من 7% إلى 15% كما استطاعت أدنوك أن تستقطب أكثر من 600 امرأة عاملة في 10 من أهم المواقع البرية والبحرية منها: (حقل الرميثة، حقل شاه، وجزيرة داس).