شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 23.1 مليار جنيه أرباحاً على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 1.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 23.1 مليار جنيه.

ووزعت شركات البورصة أرباحاً بلغت 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.6 مليار جنيه حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

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جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 7231 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.