شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لترشح لأول مجلس إدارة لاتحاد شركات التأجير التمويلى..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- أن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العضو أو العضو المنتدب لها أو أحد وظائف الإدارة العليا بها.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أى من القوانين المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفى أو فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال.
4- ألا يكون قد صدر ضده أو تسبب فى صدور ثمة تدابير إدارية-باستثناء التنبيه- أو إجراءات قضائية من الهيئة أو الاتحاد تجاه العضو الذى قام بترشيحه خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح، على أن تصدر شهادة من الهيئة أو الاتحاد بذلك.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إداراتها على النظام الأساسى لاتحادى الشركات العاملة فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاطين.
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