شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوافق على تمويلات بـ 23.5 مليار دولار للدول الأكثر فقراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك الدولي أمس إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقراً، وهو ما يرفع حجم الأموال في صندوق مؤسسة التنمية الدولية إلى مستوى قياسي عند 82 مليار دولار. وقال مسؤولون كبار بالبنك إن الصندوق، الذي يتضمن أكثر من 53 مليار دولار لإفريقيا، سيساعد دولاً في العمل على خلق وظائف والاستثمار في البنية التحتية. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يوافق على تمويلات بـ 23.5 مليار دولار للدول الأكثر فقراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.