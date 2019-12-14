النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل النزاع التجاري القائم منذ 18 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 1.5% إلى 64.95 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر/ أيلول.

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وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.3% مسجلاً 59.85 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، «الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقاً مع الصين وهو ما سيكون إيجابياً تماماً لتوقعات الطلب العالمي على الخام».

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، إن تراجعاً في الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الإسترليني ساعد أيضاً في تعزيز أسعار السلع الأولية.