«فوربس»: دبي بين أهم الوجهات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في قائمة مجلة «فوربس» لأهم 20 وجهة سياحية في العالم لعام 2020. وقالت المجلة إن دبي مدينة تشتهر بالفخامة والطراز الرفيع والرقي، وهناك دائماً شيء جديد لتفعله.

وأوضحت المجلة أنه عندما تستضيف المدينة معرض أكسبو العالمي 2020، سيكون هذا الحدث هو الأكبر الذي يتم تنظيميه في المنطقة، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرض الذي يستمر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، ملايين الزوار الذين سيأتون إلى هنا لقضاء وقت ممتع وزيارة أكبر مركز تسوق في العالم. من جهة أخرى، سيصبح فندق «سيل»، من تطوير شركة «ذا فيرست جروب»، الذي لا يزال قيد الإنشاء في منطقة مرسى دبي، أطول فندق في العالم عند افتتاحه في أوائل عام 2023. وقالت شركة «ذا فيرست جروب»، إن ارتفاع فندق «سيل»، سيصل إلى 360.4 متر، وسيضم 1,209 أجنحة فاخرة ومكون من 82 طابقاً، وسيكون أطول بأربعة أمتار من حامل اللقب الحالي، فندق جيفورا على شارع الشيخ زايد.