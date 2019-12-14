إيرلندا تأمل شراكة اقتصادية ضخمة مع بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار أمس الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوزه «الكبير» في الانتخابات البرلمانية، معبراً عن أمله في التفاوض على «شراكة اقتصادية جديدة ضخمة» مع بريطانيا.

وكتب فارادكار في رسالته قائلاً إن فوز المحافظين الساحق هو «انتصار هائل لجونسون على المستوى الشخصي لدينا الآن بوضوح أغلبية في مجلس العموم للتصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي». وتابع رئيس وزراء الإيرلندي قائلا: «سننتقل إلى المرحلة التالية من خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي التي تشهد التفاوض على شراكة اقتصادية مستقبلية جديدة قوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأعتقد أنه يمكن القيام بذلك».

ومع ذلك، قال فارادكار إنه يطمح للغاية في اختتام المفاوضات التجارية بحلول نهاية عام 2020.