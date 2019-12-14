بيع 1400 منزل في «الزاهية».. و800 عائلة تقطن المشروع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أكد شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية، أن 58% من مشروع الزاهية المقام في الشارقة مبيع بالكامل، بعدد منازل بلغ 1400 منزل، متوقعاً إنجاز وتسليم جميع منازل المشروع، في عام 2023، والتي ستشمل 2400 منزل بمساحات مختلفة تتضمن الفلل، ومنازل التاون هاوس، والشقق، حيث سيسكن في المجمع أكثر من 15000 شخص من جميع الجنسيات عند الانتهاء منه، في حين تسكن 800 عائلة بشكل فعلي في المجمع الآن.

قال شادي العزة في حوار مع ”الخليج 365”، إن القيمة الاستثمارية للمشروع كاملاً تجاوزت 8 مليارات درهم، حيث بلغت تكلفة الزاهية 5.5 مليار درهم، إضافة إلى 2.6 مليار لسيتي سنتر الزاهية، الذي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يعد استثماراً كبيراً في السوق العقاري بالشارقة، متوقعاً له مستقبلاً مشرقاً خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المتزايد بالإمارة من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما سينعكس إيجاباً على نمط الحياة وفرص العمل المتاحة في الشارقة، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.

وأضاف «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه بتسهيل الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وحرصاً منها على المساهمة في تنويع القطاع العقاري بالإمارة وزيادة تنافسيته، تتطلع الزاهية إلى أن تكون ليس فقط الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، وإنما أيضاً الاختيار الأول للمستثمرين، والموهوبين، والمبدعين، من جميع الجنسيات، خصوصاً في ظل الفرص المجزية التي تقدمها الشارقة، والقوانين والتشريعات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، لتعزيز البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار العزة إلى أن الزاهية أول مجمع سكني خاص في الشارقة، حصل على شهادة «بريام للمجمعات» للاستدامة البيئية المعتمدة دولياً، يجسّد قيم الإمارة المعروفة باهتمامها بالأسرة والمجتمع والثقافة، بالتزامن مع اعتماده أعلى معايير الإنجاز المطبّقة عالمياً. وهو مصمم لتقديم بيئة مثالية لأسلوب الحياة الاجتماعية المعاصرة، والتي تحمل ملامح القيم العربية التقليدية، ويمثل نموذجاً يمكن من خلاله معرفة كيف سيكون مستقبل المجمعات السكنية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.



عوائد استثمارية



وقال العزة إن المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري يبحثون عن الجودة في التصميم والبناء، وكذلك عن مطور عقاري يتمتع باسم موثوق ويستند إلى أعوام طويلة من الخبرة والمهارة والرؤية، وأيضاً يهتمون بالمشاريع التي توفّر الرفاهية ونمط الحياة المتميّز وتحقق عوائد استثمارية مجزية على المدى الطويل، وهي عوامل تتوفر في الزاهية، الذي ستزداد قيمته الاستثمارية وأهميته الاقتصادية مع افتتاح سيتي سنتر الزاهية، الذي سيكون أكبر مراكز سلسلة سيتي سنتر في الإمارات الشمالية.

ولفت العزة إلى أن هذه الميّزات دفعت شركة «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إلى إنشاء الشارقة القابضة - الشركة المطورة للزاهية، من أجل إطلاق هذا المشروع وغيره من المشاريع النوعية، مؤكداً إيجابية السوق العقاري في الإمارات عامة وفي الشارقة على وجه الخصوص، مضيفاً أن الاستراتيجية المشتركة لماجد الفطيم العقارية والشارقة لإدارة الأصول والزاهية تركز على المدى الطويل، وتؤمن بأن مستقبل القطاع العقاري في الشارقة خلال السنوات المقبلة سيكون مشرقاً، ويتجاوز توقعات المستثمرين.

Advertisements



طلب متنامٍ



وقال الرئيس التنفيذي للزاهية إن الطلب على المنازل في المشروع مازال قوياً، بفضل الفهم العميق لفريق الزاهية للسوق وللعملاء، حيث يتأكد دائماً من تلبية احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم من خلال توفير مجموعة واسعة من المنازل وخيارات خطة الدفع.

وأكد شادي العزة أن القرية النموذجية المتكاملة التي دشنتها الزاهية هذا العام، تتيح للزوار تجربة واكتشاف المنازل قبل شرائها، وبالتالي فإن منازل الزاهية، بتصاميمها وتجهيزاتها وجودتها، متاحة أمام الناس لمشاهدتها وتجربتها قبل شرائها والسكن فيها، وهذه ميزة مهمة يتطلع إليها المستثمرون والراغبون بشراء المنازل، إلى جانب جاذبية العروض الترويجية التي تطلقها الزاهية، وأحدثها برنامج حماية القيمة، الذي يتيح لملاك المنازل من جميع الجنسيات الاستثمار بثقة في «الزاهية»، بفضل حماية استثماراتهم من أي تغيّرات مستقبلية في الأسعار، بحيث يمكنهم المطالبة بالفرق في حال تم تقديم أسعار أفضل في المستقبل، وكذلك يمكنهم توفير ما يصل إلى 8% في حالة شراء أي من منازل الزاهية حتى 31 ديسمبر 2019.



أراضٍ سكنية بمساحات مختلفة



ولفت العزة إلى أن الزاهية أطلقت أحدث أحيائها - حيّ «أوركيد» - والذي يتيح للمستثمرين فرصة امتلاك عدد محدود من الأراضي السكنية الحصرية المزودة ببنية تحتية جاهزة، والتي تتراوح مساحتها بين 5000 و12000 قدم مربعة، في الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة.

ويوفر هذا الحي الفريد من نوعه، والذي يتميّز باتصال مباشر بأكبر مركز تجاري في الإمارات الشمالية - سيتي سنتر الزاهية - وأكبر حديقة خاصة في إمارة الشارقة - الحديقة المركزية - أسلوب حياة لا مثيل له. ويتيح للمستثمرين لأول مرة تصميم وبناء المنازل الراقية والفلل الفاخرة في مجمع «الزاهية».

ويأتي إطلاق الحي استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين على قطع الأراضي المميّزة؛ حيث يمكنهم تصميم منازلهم الراقية والاستمتاع بالمرافق الترفيهية في المجمع السكني الفاخر بالشارقة. وتقع الأراضي في حيّ أوركيد على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة، ما يوفر الخصوصية ضمن مجمع سكن يوفر نمط حياة اجتماعية متعددة الثقافات.

وتعد الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 8000 و12000 قدم مربعة مثالية لبناء الفلل التي تضم من 6 إلى 8 غرف نوم، في حين أن الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 قدم مربعة تستوعب بناء فلل من 4 غرف نوم. ويمكن للمشترين زيادة حجم منازلهم عن طريق دمج قطع الأراضي المجاورة، كما يمكنهم الاستفادة من خطط السداد المرنة مع دفعة أولى بنسبة 5%.

وتسعى الزاهية باستمرار إلى تلبية مختلف الاحتياجات للمستثمرين، من خلال تقديم خطط سداد متنوعة، ومع برنامج حماية القيمة، فإن الوقت مثالي الآن للتملك في الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة.