حضور جماهيري كبير لـ «المفروشات 360» في إكسبو الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



تتواصل فعاليات النسخة الأولى من معرض «المفروشات 360»، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى الدولة بمساحة 12 ألف متر مربع، الذي يستضيفه وينظمه مركز «إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي يختتم فعالياته اليوم، وسط زخم تنافسي كبير بين أكثر من 50 شركة عالمية ومحلية؛ من خلال تقديم الخصومات على منتجاتها التي وصلت إلى 95%.

وتمكن المعرض من استقطاب آلاف الزوار، الذين استفادوا من الأسعار التنافسية التي طرحها العارضون على أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري، ومن المتوقع أن يحقق زيادة في عدد الزوار في اليوم الأخير من فعالياته بوتيرة تصاعدية؛ للاستفادة من العروض، والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه قطاع الأثاث والمفروشات ومستلزماتها من ابتكارات وتقنيات وحلول.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، أن الإقبال الكبير من الزوار خلال اليومين الأول والثاني من المعرض فاق التوقعات؛ وذلك يجسّد المعنى الحقيقي لمسمى المعرض 360؛ من خلال دوره في توفير الحلول المتكاملة في مجال تأسيس وتجهيز وفرش المنازل والمشروعات التجارية والفندقية، بداية من التصميمات لكافة المساحات والفراغات، وانتهاء بالتشطيبات والديكور والمفروشات والإكسسوارات؛ حيث يعد المعرض الأكبر مساحة على مستوى الدولة، والمنصة الوحيدة في إمارة الشارقة؛ لتأسيس علاقات تجارية متنوعة، وفتح أسواق جديدة في هذا القطاع، وواجهة دولية لجذب المشترين المهتمين والتجار الراغبين في توسيع أعمالهم، وزيادة خبراتهم؛ من خلال المشاركة المتميزة من قبل أهم الشركات العالمية الرائدة على مستوى العالم في صناعة الأثاث والمفروشات، من فرنسا، وتركيا، وإسبانيا، والصين، والهند، وأستراليا، وإيطاليا، وألمانيا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشارك من خلال كبرى علاماتها التجارية؛ مثل: شركة رويال للمفروشات؛ وهوم سنتر؛ وجيفاني؛ وإيفرين؛ ودوراليكس؛ وهابي كول؛ وهوم ستايل؛ وكلايتون؛ وهوكينز، إضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأشار المدفع، إلى أن مشاركة 15 شركة وطنية ومحلية في فعاليات المعرض، شكل فرصة حقيقة لهم للتعرف إلى أفضل الخبرات العالمية في مجال صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات وعزز من مكانة تلك الشركات، بما يحقق التنمية المنشودة لهذه الصناعة على المستوى المحلي؛ من خلال تشجيعهم ودعمهم على تبني أفضل الممارسات الاقتصادية، واعتماد مفهوم صناعة المفروشات المعززة بالتكنولوجيا؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.