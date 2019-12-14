فنادق دبي.. زيادة الغرف إلى 122 ألفاً منذ عام 1999

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

يدخل القطاع السياحي في دبي، اعتباراً من العام 2021، عقداً جديداً، من الازدهار والنمو المستمر، حيث أرست المدينة دعائم قوية للقطاع على مدى السنوات الماضية وتحديداً خلال العقدين الماضيين، لتحل في المركز الرابع عالمياً في عدد الزوار الدوليين بنحو 16 مليون سائح سنوياً، فيما استقبلت المنشآت الفندقية في المدينة أكثر من 184 مليون زائر منذ العام 1999 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واستطاعت دبي أن تعزز حضورها على خريطة السياحة العالمية، بدعم من تنوع المنتج السياحي الذي توفره، فضلاً عن قطاع فندقي عالمي يضم مجموعة هائلة من العلامات الفندقية العالمية، إلى جانب العلامات الفندقية الإماراتية، لتعزز المدينة مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق فندقية من حيث الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، لتتجاوز ال 120 ألف غرفة وشقة فندقية مع نهاية العام 2019، بعدما شهدت نحو 25 ألف غرفة وشقة فندقية في العام 1999.

خلال السنوات العشرين الماضية، تضاعف عدد المنشآت الفندقية في دبي والتي تضم الفنادق ومباني الشقق الفندقية من 378 منشأة مع نهاية العام 1999 إلى نحو 716 منشأة بنهاية العام 2018، وصولاً إلى 724 منشأة حتى أكتوبر 2019.

وتسارعت الافتتاحات الفندقية في دبي على مدار عقدين من الزمن، ليرتفع عدد الفنادق من 254 فندقاً توفر 18.6 ألف غرفة بنهاية العام 1999 إلى 530 فندقاً توفر 97.3 ألف غرفة فندقية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ارتفع عدد مباني الشقق الفندقية من 124 منشأة توفر 6.55 ألف شقة بنهاية العام 1999، لتصل إلى 194 منشأة للشقق الفندقية توفر 24.9 ألف شقة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.



الطاقة الاستيعابية



وسجلت المدينة أرقاماً قياسية في الطاقة الاستيعابية من حيث عدد الغرف والشقق الفندقية من العام 1999 حتى 2019، بعدما سجلت أكثر من 31.35 ألف غرفة وشقة في 2002، ليستمر دخول الوحدات الفندقية الجديدة، حيث سجلت المدينة رقماً جديداً بنحو 50.46 ألف غرفة وشقة فندقية في عام 2008، كما صعدت الطاقة الاستيعابية إلى 61.5 ألف غرفة وشقة فندقية في العام 2009، كما ارتفعت إلى 70.95 ألف غرفة وشقة فندقية في 2010.

واستمرت المدينة في جذب انتباه المستثمرين لقطاع الضيافة الذين ضخوا استثماراتهم في منشآت فندقية جديدة، مع تحول المدينة إلى وجهة سياحية مهمة على خريطة السياحة العالمية، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية إلى 80.4 ألف غرفة وشقة فندقية في 2012، لترتفع إلى نحو 92.3 ألف غرفة وشقة فندقية في 2014.

وسجلت المدينة إنجازاً جديداً بعد أن دخلت قائمة أكبر 10 مدن عالمية من حيث الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة وشقة فندقية، حيث استطاعت أن تسجل ما يقارب 103 آلاف غرفة وشقة فندقية في 2016، كما تواصلت الافتتاحات الجديدة لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 116 ألف غرفة وشقة فندقية في 2018.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، وصلت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي إلى 122.2 ألف غرفة وشقة فندقية، ومع افتتاح عدد من المنشآت الفندقية خلال الربع الأخير من العام وتحديداً في نوفمبر وديسمبر، سوف تجاوز الطاقة الاستيعابية أكثر من 123 ألف غرفة.



نمو مستمر



ووفقاً لمؤشر ماستركارد السنوي للمدن العالمية المقصودة لعام 2019، حافظت دبي على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن استقبالاً للزائرين في العالم للعام الخامس على التوالي، وسجلت الإمارة نمواً بنسبة 1.68% في عدد الزوار الدوليين حيث بلغ عددهم حسب المؤشر 15.93 مليون زائر دولي في 2018 بزيادة عن 15.79 مليون في 2017.

وسجلت المدينة نمواً مستمراً في أعداد الزوار للمنشآت الفندقية بمختلف أنواعها، حيث ارتفعت أعداد الزوار من 3.02 مليون زائر في 1999 إلى 13.5 مليون زائر بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن المتوقع أن تتجاوز ال 16 مليون زائر مع نهاية العام.



20 مليون زائر سنوياً

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وخلال السنوات الماضية، ساهمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في رسم ملامح مستقبل القطاع السياحي في دبي من خلال وضع خطط استراتيجية لتحويل دبي إلى وجهة سياحية عالمية تستقبل أكثر من 20 مليون زائر سنوياً.

وأطلقت استراتيجية سياحة دبي 2025 التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتهدف إلى جذب 21 إلى 23 مليون زائر بحلول عام 2022 و23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025، ويرتكز عمل استراتيجية السياحة على 5 أولويات، هي استمرار الريادة في الأسواق الأساسية والمتنوعة، وتنويع المصادر في الأسواق والحفاظ على المقومات السياحية ذات المستوى العالمي، والتواصل من خلال التسويق الشخصي الذكي وتعزيز جاذبية دبي وجهة رائدة للأعمال.

وتتوافق استراتيجية دبي السياحية مع خطط تطوير القطاع، حتى تتمكن دبي من الريادة في ظل التحوّلات الجذرية التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية والأسواق العالمية، إذ تتطلب المرحلة المقبلة المزيد من التكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مبادرات طموحة تعزز القطاع السياحي وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن اعتماد أحدث التقنيات والبرامج الرائدة، مثل البلوك تشين، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا والتسويق المبتكر، إلى جانب ما تزخر به دبي من مشروعات رائدة تجذب الزوار من خلال توفير حلول تقنية متطورة وآمنة لقطاع السفر لتقديم دبي وجهة شاملة ومتكاملة ضمن منظومة سفر عالمية مميزة.



الوجهة المفضلة



وجاءت دبي ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال العام 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة لونلي بلانيت Lonely Planet، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم. وذلك بناء على آراء فريق من المحرّرين والخبراء المتخصّصين في قطاع السياحة والسفر، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول في ضوء ما تملكه من مقومات طبيعية ومرافق ومنشآت سياحية فريدة وخيارات ترفيهية وثقافية وفعاليات وأنشطة متنوعة فضلاً عما تتمتع به من مشاريع جذب سياحي مبتكرة تؤكد موقعها كوجهة مفضلة للسفر وقضاء العطلات.

ويتزامن هذا التحول في الوقت الذي حققت في دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما فازت باستضافة إكسبو الدولي في عام 2020 - الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتميز إكسبو 2020 دبي عن غيره من الفعاليات العالمية الكبرى بشمولية فعالياته وأنشطته، حيث يفتح أبوابه للجميع، سواء للشركات والتجار والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، مع الترحيب بالفئة الأهم ألا وهي الأفراد والعائلات من مختلف أنحاء العالم.



إكسبو 2020 دبي



سيكون إكسبو 2020 احتفالاً دولياً فريداً من نوعه، حيث سيفتح الباب على عالم من العجائب والأمل أمام ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. وعلى مدى ستة أشهر، سيُقدم إكسبو 2020 دبي الكثير لجميع الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار والاهتمامات، وذلك من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، الأمر الذي سينعكس على أداء القطاع بشكل عام في المدينة.