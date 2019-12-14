«المركزي» الألماني يتوقع خروج اقتصاد البلاد من مرحلة الضعف ببطء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع البنك المركزي الألماني أن يتجاوز اقتصاد البلاد فترة الضعف الحالية على نحو تدريجي.

وأعلن البنك، أمس الجمعة، في مدينة فرانكفورت الألمانية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل على نحو متواضع، لكن من المحتمل أن يزداد على نحو أقوى بحلول عام 2021.

وقال رئيس البنك ينز فايدمان: «إلى جانب السياسة المالية الداعمة للاقتصاد بشكل واضح والسياسة النقدية التيسيرية للغاية، فإن الصادرات هي المحرك الرئيسي لتحسن التوقعات الاقتصادية».

ويتوقع البنك المركزي أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً 0.5% هذا العام، و0.6% العام المقبل.(د ب أ)