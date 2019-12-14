«موسم الهدايا» ينعش مبيعات 1500 متجر في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت أمس الأول فعالية «موسم الهدايا» الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر على مدار 3 أيام، حيث قدم أكثر من 1500 محل تجاري في مختلف أنحاء المدينة تخفيضات وصلت إلى 75% على مئات السلع والمنتجات، من أبرزها الأزياء والأثاث ومستلزمات التجميل والإلكترونيات وغيرها.

وشهدت مراكز التسوق الرئيسية إقبالاً لافتاً على الفعالية للاستفادة من الحصول على الهدايا المناسبة لأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث مثلت الفعالية فرصة لشراء الهدايا للاحتفال بعيد الكريسماس في دبي وللتعبير عن الشكر والمحبة للعائلة والأصحاب عن مجمل عام 2019، كما تخلل الفعالية في يومها الأول العديد من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترفيهية المميزة المستوحاة من موسم الأعياد بشخصياته اللطيفة وأجوائه الجميلة.

وتتزيّن مراكز التسوّق في دبي على مدار أيام «موسم الهدايا» الثلاث بالأجواء الاحتفالية والديكورات والأنشطة، وستكون هناك فرصة ربح العديد من الجوائز العينية والمادية في العديد من المتاجر ومراكز التسوق المشاركة، كما ستقدم العديد من مراكز التسوق فعاليات مختلفة من بينها فعالية عرض العجائب الشتوية في المراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بالإضافة إلى إضاءة الشجر في «ذي بوينت»، وغيرها من الفعاليات والعروض المتنوعة.

وقال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:«نتوقع أن تشهد الفعالية الأولى من نوعها إقبالاً كبيراً ولافتاً على مدار 3 أيام وخصوصاً من الزوار الأجانب الذين توافدوا إلى الإمارة للاحتفال بموسم الأعياد، كما أن أكثر من 17 مركزاً تجارياً مختلفاً بدبي ستقدم عروضاً ترويجية وفعاليات ترفيهية متنوعة ستسهم في جذب الزوار من مختلف الجنسيات والفئات».

وأضاف عريقات ل ”الخليج 365”: «المراكز المشاركة ستقدم جوائز مختلفة ومميزة تشمل كوبونات تسوق بقيمة آلاف الدراهم، إلى جانب سيارات وهدايا عينية أخرى مميزة ومختلفة، كما أن التوقيت الذي تم اختيار الفعالية فيه جاء بعد دراسة بعناية ويسبق أيضاً انطلاق موسم التخفيضات الكبير دبي للتسوق، ليكون بذلك خير ختام لموسم التجزئة للعام الجاري، قبل استقبال العام الجديد والذي سيزخر بدوره بعشرات الفعاليات المتنوعة».