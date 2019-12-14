أسهم «البنوك» تدعم مؤشرات الأسواق في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت أسهم البنوك، سوق دبي المالي للمكاسب في أسبوع، بنسبة 1%، في ظل عمليات شراء مكثفة استهدفت بشكل رئيسي «الإمارات دبي الوطني»، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف 0.2%، مع تباين أداء أسهم القطاع المصرفي، في ظل ضغوط العقار في السوقين.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 25.2 مليون درهم محصلة شراء، كما ضخت المحافظ الاستثمارية 48.18 مليون درهم محصلة شراء أيضاً، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي.

وصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.93 مليار درهم، منها 1.08 مليار درهم في دبي، و854.1 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.15 مليار سهم، توزعت بواقع 774.4 مليون سهم في دبي، و377.8 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 18.4 ألف صفقة.



سوق دبي



أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1% عند مستوى 2722.43 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار، في مقابل تراجع العقار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 3.3% بفعل المكاسب القوية ل«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.44%، و«دبي الإسلامي» 0.19%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.3% نتيجة صعود «سوق دبي المالي» 3.2%، و«شعاع كابيتال» 0.71%، وذلك بالرغم من تراجع «دبي للاستثمار» 0.78%.

وبالعكس، انخفض قطاع العقار 1.65% متأثراً بانخفاض «إعمار العقارية» 3.16%، و«الاتحاد العقارية» 1.33%، و«إعمار مولز» 1.59%، وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.69%، و«داماك» 1%، و«أرابتك» 6.4%، و«ديار» 2.27%.

وهبط قطاع النقل 1.8% مع انخفاض «العربية للطيران» 1.34%، و«أرامكس» 2.45%، و«الخليج للملاحة» 0.64%.



سوق أبوظبي



تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.2% عند مستوى 5036.46 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.

وتراجع قطاع البنوك 0.11% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.53%، و«أبوظبي التجاري» 0.6%، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.57%.

وانخفض قطاع العقار 0.31% بعد انخفاض «الدار» 0.46%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.9%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.6% نتيجة نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الاستثمار 2.25% إثر نزول «الواحة كابيتال» 4.34%، في حين ارتفع «إشراق» 0.87%.

وبالعكس، صعد قطاع الطاقة 0.27% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.19%، وذلك أمام انخفاض «طاقة» 1.21%، و«دانة غاز» 0.64%.



اتجاه السيولة

Advertisements



وحصد «إعمار العقارية» التداولات الأكبر في سوق دبي خلال أسبوع، بقيمة 200 مليون درهم، مغلقاً عند 3.99 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة بلغت 166 مليون درهم، وأغلق عند 12.6 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 128.5 مليون درهم، وأقفل عند 5.35 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 243.75 مليون درهم، مغلقاً عند 15.12 درهم، تلاه «أسمنت رأس الخيمة» بسيولة وصلت إلى 131 مليون درهم، ونزل 2.44% مغلقاً عند 0.8 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» الذي جذب سيولة قيمتها 98 مليون درهم، وأغلق عند 7.61 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «بنك المشرق» الارتفاع الأكثر خلال أسبوع بسوق دبي بنسبة 13.06% مغلقاً عند 81.4 درهم، تلاه «سلامة للتأمين»، بصعوده 10.46% وإغلاقه عند 0.58 درهم، ثم «الاستشارات المالية الدولية»، وارتفع 10% ليغلق عند 1.1 درهم.

وبالعكس، جاء في مقدمة الأسهم المنخفضة «تكافل الإمارات»، ونزل 11.48% مغلقاً عند 1.08 درهم، تلاه «الإسكندنافية للتأمين»، وهبط 7.5% مغلقاً عند 1.85 درهم، ثم «أملاك» بهبوطه 7.24% وإغلاقه عند 0.423 درهم.

وسجل «أكسا للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 14.94% مغلقاً عند 0.53 درهم، تلاه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الذي أغلق مرتفعاً 14.67% عند 10.32 درهم، ثم «الوطنية للتكافل»، بصعوده 14.48% وإغلاقه عند 0.68 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 15% مغلقاً عند 0.85 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، وانخفض 10% ليغلق عند 1.8 درهم، ثم «بنك الاستثمار» بهبوطه 9.63% عند 1.22 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أسبوع بسوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 140.86 مليون درهم محصلة شراء، منها 103.49 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و37.37 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 140.86 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.39 مليون درهم محصلة بيع العرب، و138.47 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كان التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 34.1 مليون درهم محصلة شراء، منها 7 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و1.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و25.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 34.1 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني» و«العربية للطيران»، و«سلامة للتأمين» و«دبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي»، و«سيراميك رأس الخيمة، و«إعمار العقارية»، و«الدار».



المؤسسات



هذا وسيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع بصافي استثمار بلغ 48.18 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 104.78 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 48.18 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 104.78 مليون درهم محصلة شراء.