114 تريليون دولار ثروة الأسر الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت ثروة الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد نحو 114 تريليون في الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس، أن صافي ثروة الأسر الأمريكية والمؤسسات غير الربحية سجل 113.8 تريليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 113.2 تريليون دولار في الربع السابق له، وخلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ صافي ثروة الأسر الأمريكية 110.10 تريليون دولار.

وارتفعت ديون الأسر الأمريكية على أساس سنوي بنحو 3.3% لتصل إلى 15.986 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما صعدت ديون الشركات غير المالية بنحو 5.7% لتصل إلى 15.987 تريليون دولار، أما ديون الحكومة الفيدرالية فقد ارتفع بنحو 10.4% إلى 18.9 تريليون دولار خلال الربع الثالث.