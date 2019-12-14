الإمارات الثالثة عالمياً فـي عـدد ناطحات السحاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



احتفظت الإمارات بالمركز الثالث عالمياً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي استكمل بناؤها في عام 2019. وشهدت الدولة إضافة 9 أبراج جديدة يبلغ طولها 200 متر أو أكثر، إلى قائمة مبانيها الشاهقة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. يشار إلى أن جميع هذه المباني الجديدة موجودة في دبي. وشهدت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بناء 11 برجاً، انخفاضاً من 13 برجاً في عام 2018.

وتصدّرت الصين التصنيف، حيث أضافت 56 مبنى شاهقاً في عام 2019، بانخفاض قدره أكثر من 38% عن العام السابق. وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني عالمياً، حيث استكملت تشييد 14 برجاً.