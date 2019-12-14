4.6 % متوسط نموعقارات أبوظبي في 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد معدل نمو متوسطاً يقدر ب 4.6٪ على مدى السنوات الخمس الماضية في حين قدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء بقيمة 36 مليار درهم 34.4٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي بنهاية عام 2018. كما يشار إلى أن حجم المعاملات العقارية قد بلغ 31 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019 من خلال 10 آلاف معاملة، وكل ذلك يعكس ثقة البنوك في قطاع العقارات في جميع أنحاء أبوظبي.جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الدائرة في معرض العقارات الفاخرة في الصين - شنغهاي، خلال الفترة 6 و8 الجاري في شنغهاي.