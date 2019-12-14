شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.25% وتلمح للمزيد في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.25% أمس الجمعة، في خامس خفض لتكاليف الإقراض هذا العام، وقال إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في النصف الأول من 2020 بسبب تباطؤ التضخم. جاء الخفض متوافقاً مع توقعات السوق.
وتوقع أغلب المحللين في استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بسبب تباطؤ التضخم، وهو مؤشر هام يسعى إلى إبقائه تحت السيطرة، إلى 3.4% في التاسع من ديسمبر بعد أن نزل لما دون هدف 4% قبل عدة أسابيع.
وتجاهل الروبل إلى حد كبير تغيير سعر الفائدة، إذ ظل مستقراً عند 62.39 مقابل الدولار. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.25% وتلمح للمزيد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.