شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يدعوإلى سلام تجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس، إن الصندوق سيرحب بأي اتفاق يخفض التوترات التجارية والرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه يحث أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى حل دائم لحربهما التجارية الدائرة منذ 17 شهراً.
وأبلغ رايس في إيجاز دوري بشأن التجارة: «سنرحب بأي خطوات لتهدئة التوترات التجارية والتراجع عن إجراءات التجارة المتخذة حديثاً، وبخاصة إذا كان لها أن توفر اتفاقاً شاملاً ودائماً»، وأضاف أن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد «تستخدم عبارة نحتاج إلى الانتقال من هدنة تجارية إلى سلام تجاري».
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