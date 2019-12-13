شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على انخفاض نتيجة الاستيلاء على بيانات آلاف الموظفين لديها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الجمعة متأثراً بانباء عن تعرض المزيد من البيانات للاستيلاء عليها من جانب جهات خارجية، وهه المرة ليست بيانات مستخدمين بل موظفين لدى شركة التواصل الاجتماعي.



وأفادت مصادر لوكالات أنباء أن بيانات ما يقرب من ثلاثين ألف موظف يعملون حاليا أو في السابق لدى "فيسبوك" تعرضت للسرقة، وتختص هذه البيانات برواتب هؤلاء الموظفين.

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وأضافت المصادر أن أحد الأشخاص سرق أقراصا مدمجة من سيارة موظف يعمل لدى "فيسبوك"، ولم تكن البيانات عليها مشفرة بل كانت متاحة بشكل سهل، وهو ما يمثل قلقا بشأن سهولة اختراق معلومات شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة.



ولم تصدر "فيسبوك" بيانات تنفي فيه أو تؤكد الحادث كما أنها لم تكشف عن تفصيل بشأن البيانات المستولى عليها.



وفي ختام جلسة الجمعة، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 1.3% إلى 194.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 196.8 دولار وأقل سعر عند 193.1 دولار.