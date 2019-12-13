شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يسجل مستوى قياسياً جديداً بدعم من الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مدعوماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين مما دفعه نحو اعلى مستوى قياسي على الإطلاق.



وكشفت أمريكا والصين اليوم عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي وأنه سيتم التفاوض على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وبموجب الاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين والتي كان مقرره فرضها يوم الأحد القادم.

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وتجنب منتجات "آبل" المصنعة في الصين لا سيما "آيفون" المزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية والتي كانت سترفع سعر الجوالات الشهيرة مما يؤثر سلبياً على المبيعات.



ورغم إلغاء رسوم جديدة، إلان التعريفات الجمركية السابقة لا تزال سارية ضد الصين وربما يتم خفضها مرحليا مع التقدم في المرحلة الثانية من المفاوضات التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 275.2 دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، وسجل السهم أقل سعر في الجلسة عند 270.9 دولار.