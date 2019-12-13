شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة للجلسة الخامسة على التوالي وسط انخفاض الدولار ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين مشيرة إلى أنها ستتفاوض على المرحلة الثانية بشكل فوري.



وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء قرار أمريكا بفرض رسوم جمركية جديدة ضد الصين والذي كان سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع مشتريات صينية على السلع الزراعية الأمريكية بقيمة خمسين مليار دولار، بينما يتوقع كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" مشتريات بأربعين مليار دولار على مدار عامين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 17.012 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.095 دولار وأقل سعر عند 16.895 دولار.