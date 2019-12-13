شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد فوز "جونسون" بأغلبية البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات البرلمان البريطاني والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



وكشفت النتائج الرسمية عن فوز حزب المحافظين بأغلبية 358 مصعدا في البرلمان البريطاني بينما فاز حزب العمال بـ203 مقاعد.



وصرح "جونسون" بأنه سيذهب إلى قصر "باكنجهام" لأخذ الإذن من الملكة "إليزابيث الثانية" بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وأعرب "جونسون" عن ترحيبه بنتائج الانتخابات مشيرا إلى أن الأولوية ستكون تنفيذ "بريكست" نهاية يناير/كانون الثاني القادم.



ومن ناحية أخرى، تلقت أسواق السلع والأسهم دعما اليوم من إعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1.3336، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3515 وأقل سعر عند 1.3194.