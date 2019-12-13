شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 3 أشهر بفعل انتخابات بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 بالمائة إلى 60.07 دولار.
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