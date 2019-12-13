شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 3 أشهر بفعل انتخابات بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.

وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 بالمائة إلى 60.07 دولار.