شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد في غياب تفاصيل «اتفاق التجارة» والان نبدء بالتفاصيل
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمائة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المائة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمائة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.
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