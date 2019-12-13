شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد في غياب تفاصيل «اتفاق التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55 بالمائة إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2 في المائة وهو أفضل اسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمائة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.