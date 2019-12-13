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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
1- شركة ابل بقيمة 1190 مليار دولار
كسرت شركة أبل الأمريكية حاجز التريليون دولار من حيث القيمة السوقية فى 2 أغسطس لعام 2018، لتتصدر بذلك أكبر شركة فى العالم لأكثر من 15 شهراً قبل أن تتفوق عليها أرامكو بقيمة تتجاوز 750 مليار دولار.
2- مايكروسوفت بقيمة 1150 مليار دولار
نافست شركة مايكروسوفت-المملوكة لرجل الأعمال بيل جيتس- شركة أبل على الصدارة بعد كسرها حاجز التريليون دولار لتصل إلى 1150 مليار دولار.
3- أمازون بقيمة سوقية 887.4 مليار دولار
طوال عام 2018، كانت هناك معركة ثنائية بين آبل وأمازون حول أول شركة متداولة علناً فى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها تريليون دولار، ونجحت الشركتان فى كسر هذا الرقم، قبل أن يتراجعا لتصل أمازون إلى 887.4 مليار دولار.
5- فيسبوك بقيمة سوقية 555.5 مليار دولارارتفعت أرباح شركة فيسبوك بنسبة 19% لتصل إلى 6.091 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2019، وبعدها واصل سهم شركة موقع التواصل الاجتماعى الشهير إلى أكثر من 500 مليار دولار.
6- شركة بيركشاير هاثاواى بقيمة سوقية 534.3 مليار دولار
تراجعت شركة بيركشاير هاثاواى إلى المرتبة السادسة بعد تصدر أرامكو، وهى شركة قابضة مقرها الرئيسى فى أوماها بالولايات المتحدة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية، ويديرها رجل الأعمال وارن بافيت.
7- على بابا بقيمة سوقية 468.4 مليار دولارضمن الأرقام التى كسرها طرح أرامكو، هو تجاوزه أكبر إدراج فى العالم لشركة على بابا بقيمة تقترب من 25 مليار دولار، وتبلغ القيمة السوقية لإحدى أكبر شركات بيع التجزئة الإلكترونية فى العالم ويقع مقرها الرئيسى بمدينة هانغتشو الصينية، ويعد جاك ما مؤسسها، نحو 468.4 مليار دولار.
ومن المقرر إدراج شركة أرامكو السعودية فى مؤشراتها فى مرحلة واحدة اعتباراً من إغلاق 17 ديسمبر، وذلك استناداً إلى سعر الإغلاق فى أول يوم للتداول فى سوق الأسهم السعودية البالغ 35.20 ريال (9.38 دولار)، وسيكون وزن أرامكو السعودية بنسبة 0.16% فى مؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة، و6.03% فى مؤشر إم إس سى آى للسوق السعودية.
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