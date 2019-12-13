شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لتحقيق بعض المكاسب ويتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1489.00، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الأول عند 1447.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للذهب 13-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.