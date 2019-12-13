شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري صيافة الشروط والبنود الخاصة بها مشيرة إلى أنه سيتم التفاوض فورا على المرحلة الثانية.



وذكر الرئيس "دونالد ترامب" أنه قرر إلغاء قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين والذي كان من المنتظر تفعيله يوم الاحد المقبل لكنه أشار إلى استمرار العمل بالرسوم الجمركية المفروضة بالفعل.

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ورحبت واشنطن وبكين بالاتفاق التجاري مشيرين إلى رغبة متبادلة لإنهاء النزاع كما أكد "ترامب" على أن الصين سوف تلتزم بحجم معين من مشتريات السلع الزراعية.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 1481.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.1%، وبلغ اعلى سعر اليوم عند 1482.3 دولار وأقل سعر عند 1465.5 دولار.