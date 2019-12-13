شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص خسائره بعد الإعلان عن صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم لكنه قلص خسائره عقب الإعلان عن التوصل إلى صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين مشيرا إلى أن بكين سوف تلتزم بمشتريات كبيرة من السلع الزراعية الأمريكية كما تم مناقشة حل لأزمة قرصنة حقوق الملكية الفكرية.

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وكشف "ترامب" عن أنه قرر إلغاء قرار بزيادة الرسوم الجمركية ضد الصين والذي كان من المنتظر تفعيله يوم الأحد القادم.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.