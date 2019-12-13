شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون سيدة استفادت من "قروض الغلابة" بقيمة 7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- بلغت عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر من العملاء الإناث نحو 2 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بأرصدة تمويل 7.3 مليار جنيه.
2- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الثانى بنسبة 49.16%، بينما احتل المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 65.31%.
3- بلغ معدل النمو 6.71% فى عدد العملاء الإناث، و34.67% فى قيمة أرصدة التمويل الممنوحة لهم.
4- فى المقابل بلغ عدد المستفيدين من العملاء الذكور فى نهاية الربع الثالث مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 7.6 مليار جنيه.
5- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الأول بنسبة 50.84% بينما احتلت المركز الثانى بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 34.69%.
وبلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2 مليون سيدة استفادت من "قروض الغلابة" بقيمة 7.3 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.