شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون سيدة استفادت من "قروض الغلابة" بقيمة 7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نهاية الربع الثالث من عام 2019، نمواً ملحوظاً فى قيم أرصدة التمويل متناهى الصغر وعدد المستفيدين مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وأدى ذلك إلى تغير فى عدد المستفيدين وقيم التمويل الممنوح للذكور والإناث، ونرصد فى التقرير التالى 5 أرقام تثبت استفادة الإناث بشكل كبير من التمويل متناهى الصغر المعروف بـ"قروض الغلابة" وهى:

1- بلغت عدد المستفيدات من التمويل متناهى الصغر من العملاء الإناث نحو 2 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بأرصدة تمويل 7.3 مليار جنيه.

2- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الثانى بنسبة 49.16%، بينما احتل المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 65.31%.

3- بلغ معدل النمو 6.71% فى عدد العملاء الإناث، و34.67% فى قيمة أرصدة التمويل الممنوحة لهم.

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4- فى المقابل بلغ عدد المستفيدين من العملاء الذكور فى نهاية الربع الثالث مليون مستفيد بأرصدة تمويل قدرها 7.6 مليار جنيه.

5- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الأول بنسبة 50.84% بينما احتلت المركز الثانى بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 34.69%.

وبلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر 23.175 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018، كما نما عدد المستفيدين بواقع 12.5%، مسجلاً 3.408 مليون عميل خلال نفس الفترة.