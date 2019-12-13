شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 13-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 13-12-2019، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان البنك الدولى، إن 52 دولة ومانحين آخرين تعهدوا بتمويلات جديدة بقيمة 23.5 مليار دولار لأكثر دول العالم فقراً، وتوجيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبى، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة.

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