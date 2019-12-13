شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن ارتفاع عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة بمقدار أربعة حفارات إلى 667 خلال الأسبوع الجاري.

على النقيض، انخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي في البلادي بمقدار أربع حفارات إلى 129 حفارا، بينما استقر إجمالي حفارات النفط والغاز معاً إلى 799.

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