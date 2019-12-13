شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تتفقان رسمياً على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق بشكل رسمي على شروط وبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي والتفاوض بشكل فوري على المرحلة الثانية.



وبموجب الصفقة التجارية، قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلغاء زيادة الرسوم الجمركية الجديدة والتي كان من المفترض تفعيلها يوم الأحد القادم.



وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل ضد الصين ستظل قائمة وهي رسوم بنسبة 7.5% على واردات بقيمة 120 مليار دولار ورسوم بنسبة 25% على واردات بقيمة 250 مليار دولار.



ومن جانبها، أكدت الصين الاتفاق على بنود المرحلة الأولى والتي تشمل حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية والالتزام بمشتريات السلع الزراعية الأمريكية بحجم معين.