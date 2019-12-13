شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه بدعم من الاتفاق التجاري..و"برنت" أعلى 65 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبران أكبر مستهلكين للخام في العالم.



وكشفت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عن التوصل إلى بنود وشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي كان من المنتظر تفعيلها يوم الأحد القادم.



وعلى أثر الإعلان عن هذا الاتفاق والكشف عن التفاوض على المرحلة الثانية فورا بين البلدين، انتعشت أسواق الأسهم والنفط وأصول المخاطرة.

Advertisements



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وعلىى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:113 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 59.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.4 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.5% إلى 65.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.