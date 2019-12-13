شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم الإعلان عن صفقة تجارية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم على الرغم من الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل.



وأفاد "ترامب" بأن إدارته قررت إلغاء فرض رسوم جمركية جديدة منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري لكن الرسوم السابقة ستظل قائمة.

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وأضاف "ترامب" بأن التوقيع على المرحلة الأولى سيجري مع الصين بالفعل وسوف تتفاوض الولايات المتحدة فورا على المرحلة الثانية أي قبل الانتخابات الرئاسية، وهو ما يناقض تصريحاته بأنه يفضل تأجيل الاتفاق لما بعد الانتخابات عام 2020.



وتجدر الإششارة إلى أن أستراليا شريك قوي للصين وتضررت كثيرا من الحرب التجارية بينها وبين أمريكا كما أثرت على الأسواق العالمية بالتبعية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6866، وسجل أعلى مستوى عند 0.6939 وأقل سعر عند 0.6863.