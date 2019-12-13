الاقتصاد

كيف تواجه اليابان نقص إيرادات الضرائب؟

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قال وزير المالية الياباني تارو أسو، إن الحكومة ستصدر سندات إضافية لتمويل العجز بقيمة 2.2 تريليون ين (20.25 مليار دولار) للتعويض عن نقص في إيرادات الضرائب.

وكان "أسو" يتحدث بعد أن وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة، على ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتمويل العجز منذ 2016 وهو ما يظهر كيف أن رئيس الوزراء شينزو آبي يجد صعوبة في موازنة الميزانية، وهو هدف تم إرجائه بالفعل خمس سنوات الى مارس 2026 .

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