شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية بفعل " اتفاق التجارة " والان نبدء بالتفاصيل
وهبط المؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 8.41 نقطة، ما نسبته 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 28123.64 نقطة، فيما انخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز500) بنسبة 0.06 في المئة، ما يعادل 1.92 نقطة، ليصل عند مستوى 3166.65 نقطة.
ونزل مؤشر (ناسداك) المجمع إلى مستوى 8713.91 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.04 في المئة، ما يعادل 3.41 نقطة.
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