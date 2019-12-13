وفد أمريكي يزور مطارات المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم وفد أمريكي رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية زياراتهم للهيئة العامة للطيران المدني وثلاثة مطارات دولية في المملكة (مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)، والتي استمرت من 8 إلى 12 ديسمبر الحالي، بدعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.

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وكان الوفد الأمريكي زار أمس مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الذي يعد مشروعا تنمويا رائدا سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، واستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارات بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي السعودي ومشاركة الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، بهدف تعريفهم بالسوق السعودية، وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها.

مطارات زارها الوفد: