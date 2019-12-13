السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
اختتم وفد أمريكي رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية زياراتهم للهيئة العامة للطيران المدني وثلاثة مطارات دولية في المملكة (مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)، والتي استمرت من 8 إلى 12 ديسمبر الحالي، بدعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.
وكان الوفد الأمريكي زار أمس مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الذي يعد مشروعا تنمويا رائدا سيسهم في تطوير الحركة الجوية في المملكة، واستيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارات بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي السعودي ومشاركة الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، بهدف تعريفهم بالسوق السعودية، وبحث فرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها.
مطارات زارها الوفد:
- مطار الملك فهد الدولي بالدمام
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة
- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أمريكي يزور مطارات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.