شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير كويتى: عدد المسافرين فى 2019 على الطائرات بلغ 4.54 مليار مسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى الكويت ، أن هناك تغيرات كثيرة وقعت خلال لـ 20 عام الماضى، فيما يخص أسعار تذاكر الطيران ، وتم تخفيض اسعار التذاكر بنسبة 64% عما كانت فى فيه منذ 20 عام، ليبلغ حالياً السعر الوسطى لتذاكر الذهاب والإياب 293 دولاراً دون ضرائب وذلك وفقاً لتقرير صدر عن الاتحاد الدولى للنقل الجوي، ونشرته صحيفة القبس الكويتية.

وقدر الاتحاد الكويتى عدد المسافرين فى 2019 بنحو 4.54 مليار مسافر، مع توقع زيادة نسبتها %4 فى 2020 إلى 4.72 مليار، مضيفاً أن متوسط الربح الصافى عن كل مسافر يساوى 5.7 دولار أمريكي، متوقعاً ارتفاع ذلك الربح إلى أكثر من 6 دولارات ، مشيرا الى أن قطاع النقل الجوى سيسجل فى نهاية العام الجارى أرباحاً تقدر بـ 25.9 مليار دولار.

يذكر أن التوقعات سابقاً كانت تشير إلى 28 ملياراً، أى أكثر من العام الحالى الذى أتى مخيباً للآمال قليلاً، لا سيما على صعيد الشحن الذى سجل 61.2 مليون طن فى 2019، وهو المعدل الأكثر انخفاضاً خلال 3 سنوات.