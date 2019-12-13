شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عالميا وسط تراجع الدولار.. وصعود البلاديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب اليوم الجمعة حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامى الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة فى مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، فى حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالى 0.7% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1474.40 دولار.

وقال دانييل هاينس المحلل فى ايه.ان.زد "السوق مازالت حذرة... إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه، فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة فى سوق الذهب."

كانت مصادر قالت أمس الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50% وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

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وصعد البلاديوم 2% فى المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار.

وفى ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالى 5% هذا الأسبوع، مدعوما فى الأساس بإغلاقات مناجم فى المنتج الرئيسى جنوب إفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس،

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.