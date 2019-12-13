شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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كل تلك الضغوط السلبية تجعلنا نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 217.67، ليستهدف مستوى الدعم المهم 207.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط