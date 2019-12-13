شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
كل تلك الضغوط السلبية تجعلنا نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 217.67، ليستهدف مستوى الدعم المهم 207.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر هوم ديبوت يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 13-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.