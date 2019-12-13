كومكاست يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 13-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (CMCSA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.60، ليستهدف مستوى الدعم 42.10 مرة أخرى استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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