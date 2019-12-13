شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل وسط توقعات إيجابية – تحليل – 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أوراكل (ORCL) صعوده بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والمتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.16 نقطة ليستقر عند سعر 56.47 دولار.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 57.07، طيلة ثبات مستوى الدعم 55.39.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد