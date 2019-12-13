شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يتأهب لاستعادة تعافيه – تحليل – 13-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم وول مارت (WMT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستفيد السهم بهذا الارتفاع من جديد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، وتداولاته بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.76 نقطة ليستقر عند سعر 119.76 دولار، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف هذا التشبع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 117.30، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 125.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد