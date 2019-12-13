شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم في ظل الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكدت وكالات أنباء أمس على أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بعد توصل المفاوضين من البلدين إلى شروط وبنود هذه المرحلة.



وتترقب الأسواق المزيد من التفاصيل بشأن هذا الاتفاق وسط أنباء عن أن الصين التزمت بحجم مشتريات معين من السلع الزراعية الأمريكية.

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وبموجب هذا الاتفاق، ستغلي أمريكا قرار تفعيل الرسوم الجمركية ضد الصين في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وكشفت بيانات اليوم عن أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي دون توقعات بارتفاع قدره 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 28195 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 8742 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3182 نقطة.